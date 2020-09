09.09.2020 h 15:49 commenti

Subito scarcerati i due uomini arrestati per il furto su un'auto e per la spaccata ad una sala giochi

In entrambi i casi è stata respinta la richiesta della procura di custodia cautelare in carcere. L'uomo finito in manette per aver rubato dentro l'auto ha precedenti penali, l'altro era stato arrestato due mesi fa con l'accusa di furto

Arrestati dalla polizia e subito rimessi in libertà dal giudice nonostante la richiesta della procura di rinchiuderli nelle celle della Dogaia. E' quanto deciso sia per il marocchino di 39 anni finito in manette la notte dell'8 settembre per il furto di una confezione di mascherine e di un orologio da un'auto in sosta in un parcheggio condominiale in via Visiana, a Galciana, sia per il pakistano di 26 anni bloccato dopo la spaccata ad una sala slot in viale Galilei. Per entrambi già noti alle forze dell'ordine – il primo per i suoi numerosi precedenti penali e l'altro per essere stato arrestato per furto due mesi fa – il sostituto Laura Canovai aveva chiesto la detenzione in carcere. Misura che non è stata accolta dal tribunale che, nel caso del marocchino (avvocato difensore Ivan Esposito), ha anche riformulato la contestazione mossa dall'accusa trasformando il furto in abitazione (il parcheggio condominiale è considerato pertinenza privata) in semplice furto, reato più lieve, e vietando la dimora a Prato. I due uomini saranno chiamati di nuovo in tribunale quando verrà fissata la data del processo.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus