E' stato individuato a tempo di record e denunciato dai carabinieri di Prato il presunto responsabile della violenta rapina all'ex assessore Rita Pieri e a suo marito, avvenuta la sera di domenica 2 gennaio in via del Seminario ( LEGGI ). Si tratta di un nigeriano 25enne, che, per gli investigatori, avrebbe messo a segno almeno un'altra rapina negli ultimi giorni, oltre a quella in danno dell’ex assessore Rita Pieri.