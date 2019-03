06.03.2019 h 14:18 commenti

Subito a processo le maestre arrestate con l'accusa di aver maltrattato i bambini dell'asilo

Giudizio immediato per le due donne di 38 e 26 anni agli arresti domiciliari dalla fine dello scorso gennaio. Il Riesame ha confermato il capo di imputazione formulato dalla procura: maltrattamenti. Gli episodi sono stati ripresi dalle telecamere nascoste installate dalla polizia

Subito a processo le due maestre dell'asilo situato nel circolo culturale Marco Polo in via Toscana accusate di maltrattamenti sui bambini. Il sostituto procuratore Laura Canovai ha chiuso l'inchiesta a carico di Zheng Quilian detta Moli, 38 anni, e di Hong Pingping, 26, difese rispettivamente dagli avvocati Sabrina Serroni e Antonino Denaro. Entrambe agli arresti domiciliari dalla fine di gennaio quando furono arrestate dalla Squadra mobile, saranno processate con il giudizio immediato e dunque finiranno direttamente davanti al giudice del dibattimento. Il capo di imputazione resta quello formulato dalla procura dopo che il tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta della difesa di contestare il reato di abuso dei mezzi di correzione, ipotesi che avrebbe alleggerito la posizione delle due maestre.

A mettere in moto le indagini della polizia è stato un cinese che ha riferito le confidenze ricevute da una connazionale, collega delle due arrestate e di una terza maestra che è stata indagata ma non sottoposta alla misura cautelare. Confidenze che parlavano di bacchettate ai bambini, di spintoni e di calci, di strattoni e di punizioni. Le telecamere nascoste, autorizzate dalla procura e installate dagli agenti della Squadra mobile, hanno ripreso il comportamento e i modi spicci delle maestre che sono state filmate per un paio di settimane. Documentati e contestati una quarantina di episodi di maltrattamento. Nell'interrogatorio di garanzia una di loro, Zheng Quilian, ha detto al giudice di non essere a conoscenza del fatto che in Italia le bacchettate ai bambini non sono consentite e che, invece, questo intervento è parte dell'educazione cinese.







Edizioni locali collegate: Prato

