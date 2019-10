14.10.2019 h 18:04 commenti

Sua eccellenza il Panino: ai giardini di Sant'Orsola il primo festival dedicato alle specialità da farcire

Da giovedì a domenica sarà possibile assaggiare le creazioni proposte dai vari stand presenti nello spazio all'interno delle mura

Una festa interamente dedicata ai panini, declinati in tutte le varianti possibili. E' quanto sarà possibile vivere, da giovedì 17 a domenica 20 ottobre, nello spazio del giardino di Sant'Orsola, che ospita la edizione di "Panino's Love".

La manifestazione, organizzata da Alessandro Rubino, offrirà l'occasione di sbizzarrirsi con i vari modi di preparare panini da arricchire con le diverse salse.

Ecco, tanto per dare un esempio, alcune delle proposte che sarà possibile degustare: il Panino estrosa di Uscio e Bottega composto da salsa verde, salsa di porcini, pecorino di grotta e salsiccia; l'Hamburger di chianina di Ristorazione Toscana con cheddar, cipolla, bacon, insalata, pomodoro e salsa barbecue ad accompagnare l'hamburger. E poi il Fagotto briao di Non Sono Pane servito con una riduzione di vino Chianti aromatizzato; il Pulled pork di Momà con sfilacci di spalla di maiale cotto a bassa temperatura, cipolle caramellate, cheddar, cavolo cappuccio viola, maionese allo yogurt, salsa moma. Infine il panino Tonno subito in collaborazione tra Uscio e Bottega e Pescheria lo Squalo composto da rosetta con lattuga, cavolo cappuccio, tonno marinato, pomodoro e salsa uscio. E per chi vuole gustare qualcosa di diverso da un panino ecco la Frittura di pesce de la Pescheria lo Squalo.

Gli orari della manifestazione: giovedì e venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24 con giochi per bambini e musica live.