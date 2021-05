19.05.2021 h 12:39 commenti

Su venti operai solo sette hanno un contratto: arrestati dai carabinieri marito e moglie

I due gestivano un'azienda tessile in via dei Casini. Tra i 13 assunti "a nero" anche cinque irregolari in Italia. Disposta la sospensione dell'attività e comminate sanzioni per 56mila euro

Su venti dipendenti trovati a lavorare nella loro azienda tessile in via dei Casini, solo sette avevano un regolare contratto di lavoro. Gli altri erano "a nero". Per loro la possibilità di lavorare era subordinata nell’accettare un’assunzione priva di qualsivoglia tutela o assicurazione professionale. Cinque di questi dipendenti sono risultati privi di titoli che attestassero la loro regolare posizione nel territorio italiano. Per questo motivo marito e moglie cinesi, titolari dell'azienda, sono stati arrestati dai carabinieri per sfruttamento della manodopera clandestina. Il controllo è scattato questa notte, 19 maggio, e ha visto impegnati anche i militari del Nucleo Operativo per la tutela del lavoro di Roma, appositamente giunti a Prato per supportare i colleghi dell'Ispettorato del Lavoro e della Compagnia di Prato. Comminate anche 56mila euro di sanzioni pecuniarie e disposta la sospensione dell’attività di esercizio. La coppia di coniugi, rispettivamente di 40 e 38 anni, attenderà il rito per direttissima agli arresti domiciliari.

Prato

