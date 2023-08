17.08.2023 h 15:07 commenti

Su uno scooter rubato prende contromano la strada: inseguito e bloccato dalla polizia

Protagonista un ventenne che stava trasportando sul mezzo una ragazza di 17 anni. Gli agenti delle Volanti lo hanno fermato dopo un breve inseguimento nella zona dei Ciliani

Ha preso contromano e a forte velocità una strada nella zona dei Ciliani, mentre era a bordo di uno scooter rubato qualche ora prima a Montemurlo. Per questo motivo un ventenne è stato denunciato dalla polizia dopo che una pattuglia delle Volanti lo ha visto compiere la pericolosa infrazione. Sul mezzo, inieme al ventenne, c'era anche una ragazza di 17 anni. E' successo questa notte 17 agosto e il ragazzo ha anche cercato di scappare quando ha visto l'auto della polizia, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Gli agenti, facendo accertamenti sul mezzo, hanno scoperto che risultava essere stato rubato poche ore prima. Questo è costato al ventenne la denuncia per il reato di ricettazione, oltre alle multe previste per l'eccesso di velocità e per aver percorso contromano un tratto di strada.

Edizioni locali collegate: Prato

