06.09.2021 h 17:56 commenti

Su Toscana Tv torna il Notizie di Prato Tg, appuntamento alle 19.45

Riprende dopo la pausa di agosto il tradizionale momento informativo dedicato alla provincia pratese dalla principale emittente televisiva della regione

Il Notizie di Prato Tg riparte stasera alle 19.45 su Toscana Tv (canale 18 digitale terrestre), dopo la pausa estiva. Torna quindi l'ormai tradizionale finestra informativa dedicata alla città e alla provincia di Prato sulla principale emittente televisiva regionale, diretta da Marco Talluri.

Dal lunedì al venerdì, sempre alle 19.45 e in diretta, il tg offrirà servizi e notizie sui principali fatti avvenuti in giornata, in stretta sinergia con il nostro quotidiano online.