25.11.2019

Su Toscana Tv speciale in cinque puntate sul Piano Lavoro Sicuro: stasera il via con il procuratore Nicolosi

L'approfondimento intende fare il punto sulle misure che la Regione Toscana ha previsto per contrastare condizioni di lavoro disumano, sostenere l'occupazione regolare e combattere l'evasione fiscale.

Martina Guerrini

Parte stasera, lunedì 25 novembre alle 22.45, lo speciale di Metropolis in 5 puntate dedicato al Piano Lavoro Sicuro. Un approfondimento di ToscanaTv, condotto da Daniele Magrini, che intende fare il punto sulle misure che la Regione Toscana ha previsto per contrastare condizioni di lavoro disumano, sostenere l'occupazione regolare e combattere l'evasione fiscale. Il progetto, partito nel 2014 a seguito del tragico evento della Teresa Moda in cui morirono sette operai cinesi, prevede un serrato lavoro di controlli, ma anche politiche di integrazione. Quest’ultima serie di attività costituisce uno degli elementi di novità di questa nuova fase del progetto, ed è stata oggetto di una recentissima delibera della Giunta regionale che si propone di affiancare alle ispezioni già presenti nelle fasi precedenti, anche un’attività di formazione ed informazione, per promuovere una cultura della sicurezza.Il progetto Lavoro Sicuro si è dunque sviluppato: da piano straordinario per la città di Prato, a piano d’area vasta, per tutta la Toscana centrale. Allargando il campo d’azione dalla prevenzione dei rischi e delle irregolarità sul luogo di lavoro, a politica di contrasto e repressione dello sfruttamento dei lavoratori e promozione delle corrette condizioni di lavoro attraverso il Protocollo con la Procura Generale della Repubblica presso i Tribunali di Prato, Pistoia e Firenze.Protagonista della prima puntata sarà proprio il procuratore della Repubblica Nicolosi che con il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Usl Toscana centro Renzo Berti farà il punto sul Piano e sulla legge 603 bis del Codice Penale, essendoci stata a Prato la prima condanna per sfruttamento lavorativo consentendo alla procura pratese di fare scuola a livello nazionale.La seconda puntata sarà uno Speciale dedicato al Convegno che si tiene a Prato il 2 dicembre per ricordare le vittime del rogo di Teresa Moda del 2013 e dare conto dello stato dell’arte in tema di sicurezza sul lavoro nella città laniera.La terza puntata prevede un focus sulle ispezioni e sui controlli, mentre in studio si confronteranno Massimiliano Brezzo, segretario della Filctem-Cgil e il dottor Luigi Mauro, direttore dell’Unità funzionale Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.Nella quarta puntata racconteranno la loro esperienza due sindaci in prima linea in tema: il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, col Progetto Inside e il sindaco di Prato Matteo Biffoni con il Piano straordinario ideato sulla sua città e poi esteso a tutta la Toscana centrale.Nell’ultima puntata con un imprenditore cinese, i protagonisti del Piano, Renzo Berti, e il dottor Mauro del Dipartimento di prevenzione dell’Asl, ci indicheranno scenari futuri di sviluppo delle attività realizzate, in una prospettiva di autonomia legislativa regionale che consentirebbe il passaggio da Piano a Legge come preannunciato dal presidente Rossi.