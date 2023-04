03.04.2023 h 14:28 commenti

Su Rai Storia in prima tv il docufilm "Francesco Datini da Prato"

Sarà trasmesso domani sera all’interno della trasmissione “5000 anni e + La lunga storia dell’umanità”, condotta da Giorgio Zanchini. La pellicola è stata scritta e diretta da Tommaso Santi

Domani martedì 4 aprile, alle 21.10, andrà in onda in prima tv su Rai Storia il documentario "Francesco Datini da Prato", scritto e diretto da Tommaso Santi. IL docufilm è stato prodotto dalla Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini”, in collaborazione con Kove, e grazie al contributo di un gruppo di sponsor privati che ha sostenuto la sua realizzazione.

Il documentario sarà inserito all’interno della trasmissione “5000 anni e + La lunga storia dell’umanità”, condotta da Giorgio Zanchini. “Francesco Datini da Prato” racconta la storia di un mercante medievale che dal nulla costruisce un impero. Grazie all’archivio sterminato di lettere, documenti, libri contabili lasciato dal mercante, è possibile ricostruire un ritratto esemplare di un uomo del suo tempo. Attraverso l’archivio e le testimoniante di storici, economisti e archivisti, il documentario ricostruisce le vicende familiari, economiche, politiche e sociali di Francesco Datini. Un viaggio che inizia da Prato in Toscana e segue le tracce del mercante in Italia, in Europa e nel Mediterraneo. Ne nasce un grande affresco di un’epoca e soprattutto il racconto di un’avventura umana straordinaria.

"Francesco Datini da Prato", dopo la messa in onda su Rai Storia, sarà disponibile gratuitamente su Rai Play dal prossimo 5 aprile.