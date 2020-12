07.12.2020 h 15:21 commenti

Su Notizie di Prato e YouTube arriva "RIDIllo": volti noti pratesi alle prese con interviste improvvisate

Il format debutta mercoledì con il primo ospite a sorpresa: a intervistarlo due attori dei Match d'improvvisazione teatrale e un perfido arbitro che imporrà le modalità in cui deve essere data la risposta



Prendi un volto noto pratese del mondo dello sport o della cultura, sottoponilo ad un'intervista sui generis e, soprattutto, chiedigli di rispondere non con naturalezza ma ispirato a qualcosa che, di volta in volta, viene escogitato dal terribile arbitro che sovrintende al tutto.

Ecco "RIDIllo", produzione web ideata da Alessandro Rubino e realizzata in collaborazione con la Lega di improvvisazione teatrale di Firenze e Notizie di Prato. Ogni settimana, a partire da mercoledì 9 dicembre, un personaggio famoso di Prato sarà "torchiato" dallo stesso Rubino e dal suo sodale Giovanni Palanza, mentre l'inflessibile Mauro Monni assegnerà le varie modalità in cui l'intervistato dovrà rispondere. Il format prende spunto dai Match di improvvisazione teatrale che ormai da molti anni si svolgono anche a Prato, con Officina Giovani a fare da location. E agli intervistati, che si sono prestati e messi in gioco con simpatia e disponibilità, toccherà di volta in volta rispondere alla domande cantando, o come se fosse uno dei personaggi della Melevisione oppure con particolari accenti e in mille altri modi che la fantasia di Monni saprà escogitare.

Ogni intervista sarà pubblicata su Notizie di Prato e su YouTube. La regia e il montaggio sono di Clamsy. Appuntamento a mercoledì.