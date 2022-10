04.10.2022 h 15:29 commenti

Su il sipario per la stagione del Metastasio, filo conduttore il teatro popolare

Primo appuntamento l'8 ottobre con la rappresentazione internazionale "Grief&Beauty", a novembre "Italia Brasile 3 a 2" per ricordare i 40 anni dalla vittoria del Mondiale di Spagna. In primavera uno spettacolo sulla costituzione ideale scritto dagli spettatori

Si apre il sipario per la stagione 2022/23 del Teatro Metastasio, la prima a portare la firma di Massimiliano Civica come direttore artistico del teatro. Un cartellone pensato e costruito partendo dall' idea del teatro popolare, quindi per tutti, ma di qualità. "Abbiamo costruito una programmazione - spiega Civica - sia per chi è abituato ad andare a teatro, sia per chi ha meno familiarità con il palcoscenico. E proprio i primi due spettacoli in programma sono il biglietto da visita per questa funzione del Metastasio".

Il primo appuntamento è per sabato 8 ottobre con "Grief&Beauty" spettacolo sul fine vita, mentre il 13 novembre debutta "Italia Brasile 3 a 2.Il ritorno". Produzione del Metastasio, sono quattro quelle in cartellone, dedicata ai 40 anni dalla vittoria dei mondiali di Spagna. Lo spettacolo è stato presentato al circolo Arci di Santa Lucia, dove Paolo Rossi, indiscusso protagonista della partita, è cresciuto. "L'idea - continua il direttore artistico - è proprio quella di incontrare le persone e avvicinarle al mondo dello spettacolo. Sono tanti gli incontri in programma in vari luoghi, dai circoli ricreativi ai luoghi sportivi".

Nell'ottica di un teatro per tutti è partito anche un nuovo progetto di School of Met con al centro la Costituzione. "Incontreremo alcuni gruppi di persone, tra cui anziani, carcerati, giovani, ciascuno dopo un laboratorio riscriverà la sua costituzione. Poi ogni proposta sarà parte integrante della Costituzione ideale che verrà presentata al Metastasio".

Teatro che per tutto l'inverno resterà a capienza ridotta al 50%. Una scelta del direzione per una maggiore sicurezza degli spettatori che quindi ancora per qualche mese potranno godere dell'allestimento che prevede il distanziamento pensato nell' ottica dell'accoglienza.

