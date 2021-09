23.09.2021 h 17:32 commenti

Su 19 pazienti Covid finiti in terapia intensiva nell'Asl Toscana Centro, 17 erano non vaccinati

Il report è relativo alla settimana dal 13 al 19 settembre negli ospedali di Prato, Pistoia e Firenze (escluso Careggi, Cto e Meyer). In area medica la percentuale di chi non è immunizzato tra i ricoveri è del 59%

Negli ospedali dell'Asl Toscana Centro, compresa quindi l'area pratese, i reparti dedicati ai pazienti Covid continuano ad essere occupati in maggioranza da persone che non si sono ancora vaccinate. A dirlo è il report sugli ingressi in ospedale nella settimana che va dal 13 al 19 settembre. In particolare sono non vaccinati l'89,5% dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive e il 59% di quelli finiti in area medica. Percentuali che vanno raffrontate con quella che è l'attuale situazione delle vaccinazioni nel territorio dell'Asl Toscana centro, dove il 62,7% delle persone risulta aver completato il ciclo vaccinale, mentre si sale al 77,39% se si considera chi ha fatto almeno la prima dose.

Venendo ai numeri assoluti, nella settimana presa in esame, sono stati ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali pratesi, fiorentini (escluso Careggi, Cto e Meyer) e pistoiesi 19 pazienti, di questi 17 risultano non vaccinati mentre due hanno completato il ciclo con entrambe le dosi. Nello stesso periodo altri 232 pazienti con il Covid sono stati ricoverati in area medica e di questi 137 non avevano ricevuto nemmeno una dose, 32 ne avevano avuta una e 63 tutte e due.