Stupro studentesse Usa, piccolo sconto di pena in Appello per l'ex carabiniere pratese

I giudici di secondo grado hanno inflitto a Marco Camuffo una condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per i fatti della notte tra il 6 e il 7 settembre 2017

Condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione: si è chiuso così il processo d'appello a Marco Camuffo, l'ex appuntato dei carabinieri difeso dagli avvocati Viggiano e Menichetti, accusato con l'ex carabiniere scelto Pietro Costa di aver violentato due studentesse americane. A tre anni e mezzo dai fatti – era la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 quando i due militari in servizio alla Sezione radiomobile di Firenze finirono nei guai sulla scorta della denuncia presentata dalle due ragazze – Camuffo, 51 anni, pratese e fino a qualche settimana prima della vicenda in forza al comando provinciale di via Picasso, chiude i conti anche con i giudici di appello. Ridotta di due mesi la pena inflitta in primo grado: uno sconto dovuto al fatto che è stata esclusa l'aggravante della violazione dei doveri d'ufficio, reato per il quale ha già proceduto il tribunale militare che ha condannato Camuffo e il collega a sei mesi di reclusione, pena sospesa. Camuffo è stato licenziato dall'Arma, così come Costa il cui destino giudiziario ha seguito una strada diversa dovuta alla scelta del processo con rito ordinario che, in primo grado, si è concluso con 5 anni e mezzo di reclusione. I due erano compagni di pattuglia quando riaccompagnarono a casa, in centro a Firenze, due ragazze appena uscite da una discoteca nella zona di piazzale Michelangelo. Nell'androne del palazzo si consumarono i rapporti sessuali: consenzienti secondo i due ex militari, fatti con violenza secondo le studentesse.



