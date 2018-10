11.10.2018 h 15:25 commenti

Stupro studentesse Usa, condannato a 4 anni e 8 mesi l'ex carabiniere pratese

Marco Camuffo è stato giudicato con il rito abbreviato. Prima della sentenza aveva rilasciato dichiarazioni spontanee al giudice: "Fu un rapporto consensuale e non fu mia, ma dell'ex collega Costa, la decisione di accompagnare le due giovani a casa con l'auto di servizio"

E' stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione Marco Camuffo, l'ex appuntato scelto dei carabinieri accusato assieme al collega ed ex carabiniere scelto Pietro Costa, di violenza sessuale su due studentesse americane la notte del 7 settembre 2017 mentre erano in servizio. Camuffo, difeso dagli avvocati Cristina Menichetti di Prato e Filippo Viggiano di Firenze, è comparso oggi 11 ottobre davanti al Tribunale di Firenze per essere giudicato con rito abbreviato. Il pubblico ministro di Firenze Ornella Galeotti aveva chiesto cinque anni e otto mesi.

Camuffo, che abita a Prato dove è stato in servizio al comando provinciale fino a poche settimane prima del fatto, è stato nel frattempo licenziato come il collega lo scorso maggio. Al giudice delle udienze preliminari Fabio Frangini, l'ex militare ha rilasciato dichiarazioni spontanee ribadendo che il rapporto con le due ragazze “fu consensuale” e che non fu sua la decisione di accompagnare le studentesse dalla discoteca alla loro casa nel centro di Firenze con la macchina di servizio ma fu una iniziativa del collega Costa.

Dopo la requisitoria è stato il momento delle arringhe dei difensori che hanno portato elementi oggettivi a conferma della tesi che le due ragazze fossero state consenzienti. Il giudice, dopo la camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza di condanna, accogliendo quasi integralmente le richieste dell'accusa.

Rinviato a giudizio l'altro carabiniere coinvolto nell'inchiesta, Pietro Costa, che non ha scelto il giudizio abbreviato: prima udienza 10 maggio 2019.