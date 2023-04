14.04.2023 h 14:37 commenti

Studio pratese progetterà la piscina per i Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto

Mdu Architetti ha vinto il concorso internazionale di idee per la realizzazione dello stadio del nuoto. Sono state complessivamente 37 le proposte arrivate al comitato organizzatore

Sarà lo studio 'Mdu architetti' di Prato a firmare la nuova la piscina olimpionica per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il progetto è risultato vincitore del concorso internazionale di idee per la realizzazione dello stadio del nuoto. La commissione aveva esaminato nella prima fase 37 proposte inviate da numerosi paesi, selezionando i cinque progetti finalisti per la seconda fase.

Questa mattina, 14 aprile, a conclusione della procedura sono stati svelati i nominativi dei vincitori e di tutti gli altri partecipanti attraverso la piattaforma informatizzata utilizzata per il concorso.

'Mdu architetti', che fra le varie opere ha già firmato, oltre alla Camera di Commercio di Prato, il 'Vilnius National Concert Hall' in Lituania, il centro 'I principi d'Italia' a Chuzhou in Cina, il centro culturale 'Words of El Lissitzky' a Novosibirsk, in Russia, dovrà trasmettere gli ulteriori elaborati progettuali entro il 23 giugno in modo da consentire il proseguo delle procedure in tempo utile per la realizzazione della piscina per i Giochi del Mediterraneo del 2026.

Il 12 maggio è stata calendarizzata a Taranto la cerimonia di premiazione del vincitore, durante la quale sarà presentata la pubblicazione e la mostra di tutti i progetti partecipanti. Le progettazioni in concorso erano basate sul progetto preliminare redatto dall'agenzia regionale Asset e dall'ufficio tecnico comunale di Taranto, in cui sono stati individuati gli spazi funzionali, il dimensionamento e i criteri di progettazione dell'impianto natatorio improntati sull'ecosostenibilità, l'autosufficienza energetica e l'innovazione tecnologica. Il comitato organizzatore Taranto 2026 aveva indetto il concorso internazionale di architettura con lo scopo "di elevare la qualità dell'intervento attraverso un segno iconico che potesse caratterizzare il waterfront della città e integrarsi con un'area di notevole interesse paesaggistico".