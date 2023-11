14.11.2023 h 12:58 commenti

Studenti hanno perso libri e divise nell'alluvione: al Datini una cena per raccogliere fondi

Raccolta benefica anche a San Niccolò per aiutare una maestra che ha avuto la casa completamente devastata

Mobili, elettrodomestici, ricordi ma anche libri e divise scolastiche sono stati spazzati via dalla furia dell'alluvione. Una quarantina di studenti del Datini vivono nelle zone alluvionate e, per loro, il rientro a scuola è stato ancora più problematico: non hanno più i testi su cui studiare e neppure l'abbigliamento per partecipare ai laboratori. Ricompare tutto è impossibile e così la preside dell'istituto Francesca Zannoni ha promosso una cena di beneficenza per ricompare il materiale. "Purtroppo a questo punto dell'anno non è possibile neppure chiedere il comodato d'uso - spiega - così la cena di Natale è stata anticipata per poter raccogliere i fondi necessari per permettere a questi ragazzi di tornare a scuola".

Il costo della cena, programmata per il 30 novembre alle 20 nei locali della scuola, è di 30 euro a persona "ma se qualcuno si sentisse di donare una cifra più alta - sottolinea la dirigente - potrà farlo in fase di pagamento, e sarà un regalo meraviglioso". A servire e a cucinare, come sempre, saranno gli studenti insieme ai loro insegnanti. Le prenotazioni si chiudono il 20 novembre.