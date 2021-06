13.06.2021 h 20:45 commenti

Studenti e docenti del Dagomari neo "diplomati" in Digital Marketing

Il corso si è tenuto al Pin con un focus sul settore tessile-abbigliamento-pelle-calzature. Hanno partecipato al progetto alunni e professori della 4° A del percorso Relazioni Industriali e Marketing

Al traguardo finale il corso che il PIN ha organizzato insieme al Dagomari sul Digital Marketing per il settore tessile-abbigliamento-pelle-calzature. Hanno partecipato al progetto studenti e docenti della 4° A del percorso Relazioni Industriali e Marketing del Dagomari.

L’opportunità è nata grazie al progetto Erasmus+ Skills 4 Smart TCLF Industries 2030, dove il Pin ha guidato la progettazione del curriculum di studio per “Digital marketing professional”, profilo professionale che, in base ai risultati dell'indagine europea del 2018 condotta su oltre 250 imprese del settore tessile-abbigliamento-pelle-calzature, è risultato il più strategico e richiesto.

La collaborazione tra Pin e Dagomari ha voluto trasferire parte del know how realizzato nel progetto europeo, consentendo agli studenti una prima importante inizializzazione verso le tecnologie web – digitali per il marketing. Un momento importante per gli studenti non solo per potenziare il proprio percorso di studi ma anche per orientarsi sul mondo del lavoro e sulle scelte future di studio, nonché acquisire consapevolezza sulle nuove tecnologie.

"Un progetto prezioso – afferma Maria Gabriella Fabbri, dirigente scolastico del Dagomari - che, attraverso la collaborazione con il Pin, consente ai nostri studenti di affrontare tematiche di frontiera. Un esempio di due istituzioni cittadine che collaborano per offrire agli studenti una formazione in linea con le sempre nuove esigenze delle imprese".

La collaborazione ha previsto uno scambio anche con i docenti del Dagomari che hanno svolto un'attività preparatoria, grazie alle linee guida offerte dal progetto europeo, su cui si sono poi inserite le lezioni, sia teoriche, sia in laboratorio presso il PIN, attraverso simulazioni di casi reali di marketing digitale applicate al tessile-abbigliamento-pelle e calzature. Docenti e studenti hanno inoltre potuto accedere alla piattaforma e-learning creata all'interno del progetto europeo, con lezioni e materiale didattico.

“Da anni il PIN si propone come centro di ricerca e formazione – commenta Daniela Toccafondi, presidente del Pin - dove si affrontano tematiche legate al digitale nei processi di produzione, nel marketing e nella comunicazione. Molti sono i corsi di alta formazione e le collaborazioni che hanno preso il via proprio su questi importantissimi temi. In particolare siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con il Dagomari che rafforza il legame fra polo universitario e istituti superiori della città a beneficio degli studenti”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus