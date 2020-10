13.10.2020 h 14:58 commenti

Studenti cinesi, per un terzo ancora niente scuola: si temono nuove assenze con l'aumento dei contagi

All'istituto Mascagni un centinaio di studenti delle primarie non frequenta, al Gramsci Keynes lo zoccolo duro si attesta sul 30%. Intanto arrivano le prime richieste formali di educazione parentale

Un terzo degli studenti cinesi continua a disertare le lezioni in classe per paura del contagio. Il dato è emerso ieri, 12 ottobre, in occasione del consueto incontro fra i dirigenti scolastici, l’ufficio provinciale scolastico gli assessorati alla pubblica istruzione e all’immigrazione e una decina di associazioni culturali cinesi.

Nelle tre scuole primarie del comprensivo Mascagni a San Paolo, sono assenti sistematicamente un centinaio di alunni. "Stiamo assistendo a un lento rientro in classe - spiega la dirigente scolastica Claudia del Pace- ma registriamo ancora parecchie assenze, temo che con l'aumento dei nuovi contagi la situazione potrebbe peggiorare".

Migliore la situazione nelle superiori anche se al Gramsci Keynes continua a non presentarsi a scuola circa il 30% degli studenti, uno zoccolo duro assente dall’inizio dell’anno. “I ragazzi che sono tornati – spiega il dirigente scolastico Stefano Pollini – tengono per tutto il tempo la mascherina, anche se le distanze con cui sono disposti i banchi permettono di abbassarla. Purtroppo però, all’appello ne mancano ancora”.

Intanto arrivano le prime richieste formali di attivazione dell’educazione parentale soprattutto per i più piccoli Poche domande concentrate all’istituto Comprensivo Mascagni e Primo Levi, ma che indicano come la paura del contagio sia ancora presente nella comunità cinese.

Il principio della scuola parentale è quello di affidare a un genitore, opportunamente formato, o a un precettore l’istruzione secondo un ritmo diverso da quello imposto dai programmi del ministero. Al termine di ogni anno l’alunno dovrà comunque affrontare un esame in una scuola che valuta il suo grado di apprendimento. La scelta della comunità cinese, in questo caso, è motivata dalla paura del contagio, più che da un’ideologia.

“Una richiesta – ha spiegato l’assessore all’immigrazione Simone Mangani – che è lecita e legale ma è irreversibile, perché dura tutto l’anno senza possibilità di un rientro in presenza, inoltre deve essere autorizzata dal Ministero. Quindi non è possibile improvvisare un percorso alternativo alla scuola statale che resta comunque un luogo sicuro visto che i contagi fino ad oggi registrati sono avvenuti al di fuori delle aule”.

I presidi e l’amministrazione comunale restano fermi nella decisione di non ammettere a scuola gli alunni senza un certificato medico. “La paura del contagio – continua Mangani – non è una valida motivazione per non venire a scuola. Continueremo nel nostro percorso di confronto anche con le associazioni culturali”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus