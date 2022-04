13.04.2022 h 13:42 commenti

Studentesse Usa violentate, per i due carabinieri va in giudicato anche la condanna del tribunale militare

Dopo aver eliminato l'aggravante della continuazione, i giudici di terzo grado hanno ridotto la pena per il reato di violata consegna da 6 mesi a 5 mesi e 10 giorni. La scorsa settimana la Cassazione ha condannato in via definitiva Marco Camuffo a 4 anni e 4 mesi, mentre i giudici di Appello hanno pronunciato una condanna a 4 anni per Pietro Costa

nadia tarantino

E' definitiva la condanna del tribunale militare per i due ex carabinieri accusati di aver violentato, la notte del 7 settembre 2017 a Firenze, due studentesse americane. La Cassazione ha confermato la sentenza per il reato di violata consegna, applicando uno sconto ai sei mesi di reclusione (pena sospesa) stabiliti in primo grado e ribaditi nel secondo per l'ex appuntato scelto Marco Camuffo, residente a Prato, e per l'ex carabiniere scelto Pietro Costa, entrambi in servizio al nucleo Radiomobile di Firenze all'epoca dei fatti. I giudici della Suprema corte hanno ridotto la pena a 5 mesi e 10 giorni accogliendo la richiesta degli avvocati della difesa di eliminare l'aggravante della continuazione e determinare in un'unica violazione tutti gli episodi contestati: aver fatto salire a bordo della macchina di servizio le studentesse, aver sconfinato nel settore di competenza della polizia per riaccompagnarle a casa, essersi intrattenuti nel palazzo dell'abitazione delle ragazze senza che vi fossero esigenze di servizio e lasciando incustodita la macchina con all'interno le armi.Quella del tribunale militare è la seconda sentenza che passa in giudicato per Camuffo che da giovedì scorso è rinchiuso nel carcere della Dogaia dopo che la Cassazione ha confermato la condanna per stupro stabilendo una riduzione della pena a 4 anni e 4 mesi ( leggi ). Il percorso giudiziario di Costa è invece indietro: la sentenza di Appello è arrivata una settimana fa e la pena è stata ridotta a 4 anni dai precedenti 5 e mezzo.Nel ricorso alla Cassazione, le difese avevano portato anche un altro elemento oltre a quello della continuazione: il diniego dei giudici del tribunale militare alla messa alla prova. Un diniego che ha trovato conferma. Sostanzialmente, la Corte militare aveva valorizzato “la particolare gravità” dei fatti contestati agli imputati che “nello spazio di pochissimo tempo, benché militari tenuti al dovere di obbedienza, sono riusciti a violare le numerose regole loro impartite per lo svolgimento del servizio, dimostrando una assoluta incapacità di rispettare le consegne”. Tesi, questa, che non è stata messa in discussione nel giudizio di terzo grado.Le due studentesse raccontarono la violenza sessuale nell'androne del palazzo nel quale abitavano, in borgo Santissimi Apostoli a Firenze, dove erano state riaccompagnate dopo un intervento dei due carabinieri, in piena notte, davanti ad una discoteca in piazzale Michelangelo.