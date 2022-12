01.12.2022 h 10:27 commenti

Studentesse Usa violentate, ecco perché la Cassazione ha confermato la condanna al carabiniere pratese

Sono state depositate le motivazioni della sentenza dello scorso aprile con la conferma della pena a 4 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex appuntato. Per i giudici della Suprema Corte è irrilevante che la ragazza non avesse segno di violenza fisica, riconosciuta la minorata difesa per l'abuso di alcol

"Non appare conforme né allo spirito né alla lettera della norma del codice penale ritenere che la violenza sessuale possa ritenersi provata solo se sia stata preceduta da una qualsiasi resistenza opposta dalla vittima ed è irrilevante che la studentessa Usa non mostrasse segni di violenza fisica", tanto più che "avendo assunto bevande alcoliche subiva un deficit di forza fisica".

Così alcuni passaggi della motivazione con cui la Corte di Cassazione ha condannato il 5 aprile 2022 in via definitiva l'ex appuntato Marco Camuffo a 4 anni e 4 mesi di reclusione per la vicenda delle violenza sessuale alle studentesse statunitensi, la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 a Firenze mentre era di pattuglia con il collega Pietro Costa. I due militari dell'Arma riaccompagnarono con l'auto di servizio le due ragazze a casa da un locale dove le avevano incontrate mentre erano in turno. L'altro carabiniere Costa (condannato a 4 anni dalla Corte d'appello di Firenze sempre lo scorso aprile), scrive sempre la Cassazione nelle sue motivazioni, "aveva ammesso di aver visto Camuffo cercare di baciare la ragazza e abbassarle i pantaloni, mentre lei manifestava il proprio dissenso con dei 'no'. Un fattore, questo, fortemente deponente per la veridicità del racconto accusatorio della studentessa", inoltre "non è emerso alcun elemento logico" che avrebbe potuto indurre la giovane, in accordo con l'amica, "ad accusare falsamente i rispettivi violentatori".

Per i giudici della Suprema Corte, in definitiva, nessun rapporto consenziente vi fu quella sera tra l'ex militare e la giovane: "Che solo con la collaborazione della studentessa sarebbe stato possibile è un postulato difficilmente dimostrabile tanto più ove si rifletta che anche per la stagione estiva indossava abiti leggeri". Quindi per la Cassazione appare "labile la solidità delle tesi difensive in materia di tenuta motivazionale della decisione impugnata, tanto che appaiono inaccettabili".