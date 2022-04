06.04.2022 h 08:29 commenti

Studentesse Usa violentate, definitiva la condanna per l'ex carabiniere pratese che andrà in carcere

La Cassazione ha inflitto quattro anni e quattro mesi di reclusione a Marco Camuffo per i fatti avvenuti la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 a Firenze

Diventa definitiva la condanna a quattro anni e quattro mesi di detenzione per l'ex carabiniere pratese Marco Camuffo accusato di aver stuprato a Firenze con un collega di pattuglia due studentesse americane la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017. La Corte di Cassazione ieri sera 5 aprile ha confermato infatti la sentenza emessa dai giudici d'appello scontando solo due mesi. Per l'ex carabiniere si apriranno adesso le porte del carcere. Secondo quanto spiegato da Cristina Menichetti, legale di Camuffo, l'ex appuntato le ha comunicato che dovrebbe costituirsi oggi, probabilmente nel carcere pratese de La Dogaia.

Per un caso del destino sempre ieri, ma stavolta in Corte d'Appello, si è celebrato anche il processo di secondo grado nei confronti dell'altro militare che era di pattuglia con Camuffo: i giudici hanno ridotto la pena nei confronti di Pietro Costa da cinque anni e sei mesi a quattro anni. I due carabinieri avevano fatto scelte processuali diverse (l'abbreviato per Camuffo, il rito ordinario per Costa), si spiega così la diversa tempistica dei procedimenti giudiziari.

Le due studentesse americane avevano accusato Camuffo e Costa di averle violentate dopo averle riaccompagnate a casa, in borgo Santissimi Apostoli. I due militari avevano conosciuto le ragazze dopo essere intervenuti alla discoteca Flo di piazzale Michelangelo per la segnalazione di una rissa. A quel punto, violando ogni consegna visto che erano in servizio, avevano deciso di dare un passaggio alle giovani fino a casa, dove è avvenuta la violenza. Entrambi sono stati espulsi dall'Arma.