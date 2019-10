29.10.2019 h 12:18 commenti

Studentessa pratese derubata ad Amsterdam: ritrova tutti i documenti grazie ad un ragazzo inglese che si è messo ad "indagare" sui social

Il giovane ha scritto anche a Notizie di Prato per riuscire a ritrovare la legittima proprietaria che adesso lo ringrazia: "E' stato un gesto bellissimo. Studio in Belgio e non sarei potuta restare senza documenti"

Ha ritrovato tutti i suoi documenti, che le erano stati rubati ad Amsterdam, grazie ad un ragazzo inglese che, dopo averli raccolti in strada, non ha esitato a darsi da fare per rintracciare la proprietaria. E' la storia a lieto fine capitata a Francesca Rafanelli, studentessa pratese di 25 anni, attualmente residente a Leuven in Belgio dove sta completando il ciclo di studi. La giovane pratese, mentre era ad Amsterdam, ha subito un furto e ha visto sparire tutti i suoi documenti: patente, carta d'identità, tessera sanitaria, tessera studentesca etc.

"Ero disperata - racconta -. Dovrò stare in Belgio altri sei mesi per motivi di studio. Quindi i documenti sono fondamentali e se il ragazzo non me li avesse ritrovati sarei dovuta tornare in Italia per farli, dato che qua non ho la residenza".

In soccorso di Francesca è intervenuto Jack Lucas, un ragazzo inglese che si trovava ad Amsterdam ed è incappato nei documenti, gettati via dal ladro. Invece di fare finta di niente, Jack li ha raccolti e una volta capito che potevano essere di una ragazza di Prato si è dato da fare su Facebook contattando, tra gli altri, anche Notizie di Prato. Ecco, quindi, che Francesca ha potuto mettersi in contatto con Jack e fissare per la restituzione dei documenti, che le verranno spediti per posta. "E' stato davvero un gesto bellissimo da parte di questo ragazzo - commenta la giovane pratese - che sicuramente ringrazierò molto".