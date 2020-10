07.10.2020 h 11:52 commenti

Studentessa positiva al Covid, in quarantena una classe al Gramsci Keynes. Primo caso anche in un asilo nido

Si tratta di una prima del liceo scientifico. Stamani la comunicazione dell'Asl al preside. L'isolamento domiciliare riguarda 25 ragazzi. A Il Borgo, invece, messi in quarantena dieci bambini dopo la positività di un loro compagno

Da stamani, 7 ottobre, una classe prima del liceo scientifico al Gramsci-Keynes è stata messa in quarantena dopo la scoperta della positività al tampone per il Covid di una studentessa. Isolamento anche per dieci bambini che frequentano un asilo nido comunale dopo la positività di un bambino.

L'Asl ha comunicato questa mattina al preside Stefano Pollini la necessità di mettere in isolamento domiciliare i 25 ragazzi che frequentano la classe della ragazza positiva. Probabile che per loro scatti la didattica a distanza. Mentre in una quarta, dove è risultato positivo un altro ragazzo, l'Asl ha disposto il tampone per i quattro compagni di scuola con i quali aveva avuto più contatti.