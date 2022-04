24.04.2022 h 16:07 commenti

Studentessa del classico Cicognini conquista il secondo posto alle Olimpiadi di filosofia

Luisa Bevilacqua ha ottenuto la "medaglia d'argento", con un elaborato in ambito estetico: "Studiare filosofia vuol dire interrogarsi non soltanto su chi sono, ma anche su chi non sono ancora". Sono stati 10mila i partecipanti da tutta Italia

Medaglia d'argento alla XXIX Olimpiadi nazionali di filosofia per Luisa Bevilacqua della VB del Liceo Classico Cicognini-Rodari.

Nella competizione che ha coinvolto 10mila studenti e 380 scuole italiane, la studentessa pratese ha prima vinto la selezione del proprio istituto con un elaborato di ambito gnoseologico-teoretico e si è posizionata al secondo posto nella gara di selezione regionale con un testo argomentativo di ambito etico, dimostrando in entrambi i casi ottime doti di comprensione filosofica della traccia, capacità argomentativa, coerenza e originalità. Nella finale nazionale, infine, ha presentato un elaborato di ambito estetico che è stato premiato con il secondo posto.

"La filosofia - ha raccontato Luisa alla consegna del premio - è diventata non più una disciplina perché mi ha proprio formato, mi ha fatto diventare chi sono. Studiarla per me significa interrogarsi non soltanto su chi sono, ma anche su chi non sono ancora, perché farefilosofia vuol dire avere domande, avere dei dubbi, e quindi io mi identifico nei miei dubbi, nei miei chiarimenti”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus