22.04.2022 h 12:23 commenti

Studentessa del Buzzi vince il contest nazionale sulla green education

La 17enne Eleonora Querci ha sbaragliato la concorrenza di altri 2.500 partecipanti provenienti dalle scuole di tutta Italia

Eleonora Querci, una studentessa di 17 anni del Buzzi di Prato, ha vinto il primo premio del contest nazionale "Geco for School", un percorso di green education rivolto agli studenti delle scuole superiori italiane e a cui hanno partecipato 2.500 ragazzi provenienti da tutta Italia.

Nella sede del Buzzi si è svolta ieri giovedì 21 aprile la premiazione finale del percorso formativo nazionale, alla presenza dell'assessore alla Mobilità del Comune di Prato Flora Leoni, del dirigente scolastico Alessandro Marinelli, del professore Massimiliano Dini che ha iscritto le sue classi al contest e di Antonio Rancati, coordinatore generale del centro studi europeo Cetri-Tires ed organizzatore del format, con 2.500 studenti partecipanti in tutta Italia.

"È un premio sulla sostenibilità che ha anche dei risvolti sulla mobilità, vinto da una giovanissima ragazza che rappresenta un'eccellenza di un istituto di eccellenza della nostra città" queste le parole dell'assessore alla Mobilità Flora Leoni alla alla consegna del primo premio ad Eleonora Querci.

Nel conferire l'attestato di merito alla vincitrice, il dirigente scolastico ha ringraziato i docenti ed alunni presenti e si complimentato con la giovane studentessa vincitrice: "La vittoria di Eleonora è un segnale positivo per gli istituti tecnici che in questi ultimi anni hanno fatto emergere molti potenziali talenti in grado di accedere al mondo del lavoro con una buona preparazione per affrontare le sfide del futuro".

Il professore Massimo Dini ha invece chiarito cos'è il contest "Geco for School": "È il più grande percorso di green education rivolto agli studenti delle scuole superiori italiane. Partecipando al percorso, i ragazzi e le ragazze coinvolti hanno potuto approfondire i contenuti formativi sul tema per poi cimentarsi nei quiz a tempo. Tutti gli studenti partecipanti hanno superato i quiz con ottimi punteggi, prima delle prove pratiche in gruppo per il contest 'La Tua Scuola Sostenibile'".

Antonio Rancati, ideatore del percorso formativo, ha consegnato alla vincitrice anche una copia del libro "Green New Deal globale" di Jeremy Rifkin, alcune copie del trimestrale nazionale "Ambiente Comunità Sostenibili" e due bicchieri smart & green Pcup totalmente plastic free.

La vincitrice Eleonora Querci si è aggiudicata la possibilità di partecipare al Campus di Click World, una delle organizzazioni più prestigiose nell'ambito dei campus estivi per l'apprendimento della lingua inglese.