12.01.2021 h 11:42 commenti

Studente del Livi elabora un originale metodo matematico relativo al “criterio di divisibilità generale"

Apprezzamento da parte del mondo accademico mentre un caso particolare del problema è stato pubblicato su una rivista scientifica. Intanto la Zanichelli ha premiato il giovane

Uno studente del liceo Livi di Prato, Marco Gianassi, ha ottenuto una serie di riconoscimenti grazie ad un lavoro dedicato al “criterio di divisibilità generale" nella matematica. Gianassi lo scorso anno, quando frequentava la classe prima del liceo scientifico tradizionale, ha consegnato il lavoro al suo insegnante Michelangelo Manetta. "Quello elaborato da Marco - viene spiegato in una nota del liceo Livi - è un unico metodo che permette in pochi passaggi di capire se un numero qualsiasi sia o meno divisibile per qualsiasi altro numero. Non solo si arriva stabilire la divisibilità ma otteniamo anche il valore del resto di una eventuale divisione. Un metodo che risulta tanto più utile quanto più dividendo e divisore sono grandi e che trova utili applicazioni relativamente, ad esempio, alla matematica modulare (nota anche come “matematica dell’orologio”)".

Oltre all’insegnante di Marco Gianassi anche alcuni docenti universitari di matematica hanno controllato l’esattezza del metodo ed hanno valutato “l’importanza e l’originalità del metodo, il quale risulta affatto banale, non scontato, non noto”.

Un caso particolare del problema di Marco è stato pubblicato dal professor Claudio Bernardi (università di Roma), che dirige una rubrica sulla rivista Archimede, rivolta ai cultori di matematica. Anche gli insegnanti Massimo Bergamini e Graziella Barozzi, autori per Zanichelli di uno dei testi scolastici di matematica più in uso a livello nazionale, hanno voluto recapitare una lettera di congratulazioni, attraverso il rappresentante della casa editrice Zanichelli, Giovanni Carbini. La cerimonia di premiazione si è svolta prima di Natale e al giovane allievo sono stati consegnati anche due libri divulgativi sulla matematica e sulla fisica, come semi preziosi per coltivare la passione per queste due discipline.