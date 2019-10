24.10.2019 h 16:36 commenti

Struttura pratese coinvolta nel maxiscandalo delle Rsa che ha portato in carcere il fondatore di Sereni Orizzonti

Villa San Giusto fa parte del network con sede a Udine al centro di una grossa inchiesta per prestazioni assistenziali inferiori a quelle promesse e irregolarità nei rapporti con il personale. Preoccupazione per la sorte dei dipendenti

Prestazioni assistenziali inferiori a quelle promesse e irregolarità nei rapporti con il personale. Sono le due principali contestazioni che hanno portato in carcere, insieme ad altre persone, il fondatore e presidente della società Sereni Orizzonti che gestisce in tutta Italia Residenze sanitarie assistite e tra le tante la Rsa Villa San Giusto in via della Solidarietà a Prato dove sono a rischio gli stipendi di diciotto dipendenti. L'accusa è truffa aggravata: da una parte il presunto raggiro a danno degli anziani, dall'altra le presunte anomalie nei rapporti contrattuali con i dipendenti. Truffa, sostiene la procura di Udine, ai danni dei bilanci di sei Regioni tra le quali la Toscana.

L'inchiesta, alla quale ha lavorato la guardia di finanza, preoccupa la Cgil Toscana che ha subito inviato una lettera all'assessore regionale alla Salute Saccardi per chiedere che si attivino immediatamente tutti gli strumenti utili ad evitare il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti e il blocco dei servizi di cura e assistenza degli ospiti. In Toscana sono undici le strutture gestite dalla società Sereni Orizzonti: centinaia di posti letto e centinaia di posti di lavoro.

Sandro Malucchi, segretario della Funzione pubblica Cgil di Prato, parla dell'inchiesta friulana come di inchiesta che “sta mettendo in luce ciò che era facile intuire”. Per il sindacalista non è una sorpresa: un anno e mezzo fa fu lui a portare in procura un esposto per chiedere che venisse verificata la regolarità tra il numero degli anziani ricoverati a Villa San Giusto e il numero dei pasti ordinati dalla società: 30 ospiti, 18 pasti. L'esposto in procura e una segnalazione alla Società della Salute che fece un controllo ed evidenziò diverse anomalie. La società spiegò la discrepanza ma senza convincere il sindacato. “Un danno incalcolabile per gli anziani costretti a fare a metà del pasto – dice ancora oggi Malucchi – nonostante il pagamento per intero della retta sanitaria e sociale”. Duro l'affondo della Funzione pubblica Cgil contro la Asl: “Evidente la vaghezza con cui l'azienda sanitaria accoglie tra i propri fornitori soggetti imprenditoriali inaffidabili. Ora si dovrà trovare una soluzione perché qui si mettono a rischio gli anziani e i posti di lavoro”. Diciotto i dipendenti a Villa San Giusto che incrociano le dita: “Stipendio a rischio – conclude Malucchi – ora che i conti correnti della società sono stati bloccati. Occorre aprire subito un tavolo di crisi regionale per cercare una soluzione”.



Edizioni locali collegate: Prato

