Stroncato da un malore mentre lavora nell'orto di casa: muore un anziano

La tragedia stamani a Montepiano davanti alla moglie della vittima. Inutili i tentativi di soccorso, fatti anche utilizzando il defibrillatore in dotazione all'Associazione nazionale carabinieri in congedo

Stava lavorando nell'orto insieme alla moglie quando si è accasciato a terra vittima di un malore di natura cardiaca. E a nulla, purtroppo, sono serviti i tentativi di soccorso. E' successo poco dopo le 11.30 di stamani, 29 settembre, in via degli Artisti a Montepiano. La vittima è un pensionato di 76 anni. I primi a soccorrere l'uomo sono stati alcuni vicini. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118 è stato usato anche il defibrillatore in dotazione all'Associazione nazionale carabinieri in congedo. Per l'anziano, però, non c'è stato niente da fare e il medico dell'ambulanza non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Fatale all'uomo è stato un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

