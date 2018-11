19.11.2018 h 11:12 commenti

Stroncato da un malore mentre guida il camion che finisce fuori strada

La tragedia questa mattina in via Ferrucci a Mezzana, inutili i soccorsi al conducente

Ha avuto un malore che non gli ha lasciato scampo mentre stava percorrendo con il suo camion il tratto finale di via Ferrucci a Mezzana. E' morto così, poco prima delle 9 di stamani 19 novembre, un autista italiano di 69 anni, originario della provincia di Benevento. Inutili i soccorsi praticati dal personale di un'ambulanza del 118. Il camion, ormai privo di controllo, è poi uscito di strada, finendo nel campo che costeggia la strada. Per fortuna nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della polizia municipale sia quelli di una Volante, mentre i vigili del fuoco sono stati chiamati per rimuovere il camion. Durante l'intervento effettuato con l'autogru, è stato necessario chiudere al traffico il tratto di strada.