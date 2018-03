27.03.2018 h 18:39 commenti

Stroncato da un malore mentre è nel bosco: la tragedia ad Artimino

La vittima è un uomo di 77 anni: era con un amico e stava ripulendo un terreno quando si è sentito male

E' morto, stroncato da un malore, mentre stava ripulendo un terreno all'interno dei boschi di Artimino, in via di Querceto. La tragedia è successa poco dopo le 15.30 di oggi, 27 marzo, e purtroppo a nulla sono serviti gli sforzi dei soccorritori. La vittima è un uomo di 77 anni, che era in compagnia di un amico quando si è sentito male.

E' stato proprio l'amico a dare l'allarme e sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della stazione di Poggio a Caiano. Era stato allertato anche il Soccorso Alpino, visto la posizione dove si trovava l'anziano, ma poi non è stato necessario il loro intervento. Potrebbe essere stato un infarto a uccidere il 77enne che era intento a caricare delle pietre su un furgoncino.