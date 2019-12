19.12.2019 h 11:38 commenti

Stroncato da un malore mentre cammina in via Pistoiese

Un uomo di 85 anni si è accasciato sul marciapiede verso le 9 di questa mattina. Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Inutili i tentativi per rianimarlo

Ha avuto un malore e si è accasciato per terra. E’ morto così, verso le 9 di questa mattina 19 dicembre, in via Pistoiese un uomo di 85 anni.

A dare l’allarme i passanti che hanno assistito alla scena e hanno chiamato immediatamente il 118, ma per l’anziano non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.



Edizioni locali collegate: Prato

