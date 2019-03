31.03.2019 h 17:14 commenti

Stroncato da un malore l’ex titolare del ristorante Agorà, aveva 46 anni

Andrea Boretti si trovava in Thailandia per le nozze d’oro dei genitori. L’improvviso malore lo ha colpito in spiaggia e non gli ha lasciato scampo. Cordoglio in città

Stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. È morto così Andrea Boretti, 46 anni, ristoratore, ex titolare del ristorante Agorà in piazza Duomo. Boretti è morto in Thailandia dove si trovava per festeggiare i cinquanta anni di matrimonio dei genitori Diego e Piera, noti imprenditori tessili in attività fino alla fine degli anni ‘90. Secondo quanto è stato possibile apprendere, Andrea Boretti è deceduto improvvisamente durante una passeggiata lungo la spiaggia. La notizia della scomparsa del ristoratore si è diffusa in fretta in città. Diversi i messaggi di cordoglio sui social. Andrea Boretti lascia un figlio di 16 anni.

