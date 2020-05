07.05.2020 h 14:40 commenti

Stroncato da un infarto mentre si trova in un ufficio, inutile l'intervento del 118

La tragedia è successa all'interno di un'azienda a Bagnolo. La vittima aveva 62 anni. Inutili i tentativi di rianimazione operati dai soccorritori che avevano fatto arrivare anche l'elisoccorso Pegaso

Un uomo di 62 anni è morto mentre si trovava all’interno degli uffici di un’azienda a Bagnolo. E’ successo questa mattina 7 maggio poco dopo le 9 in via Lunga. Immediato l'allarme dato dai presenti. Il 118 ha subito inviato un'ambulanza ed è stato allertato l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo, però, non c'è stato niente da fare per l'uomo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

Secondo una prima ricostruzione, il 62enne si è accasciato mentre stava parlando con il titolare dell'azienda. Probabilmente ad ucciderlo è stato un infarto che non gli ha lasciato scampo. Non è ancora chiaro come mai il 62enne si trovasse all'interno degli uffici..



Edizioni locali collegate: Montemurlo

