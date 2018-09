10.09.2018 h 16:03 commenti

Stroncato da un infarto mentre lavora in ufficio, vittima un sessantaseienne

L'uomo si è sentito male nel primo pomeriggio di oggi e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione praticatati con il defibrillatore

Stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Vittima un uomo di 66 anni. Il decesso è avvenuto intorno alle 13.10 di oggi, lunedì 10 settembre, nell'azienda tessile Cangioli in via del Bisenzio a San Martino dove il sessantaseienne lavorava come amministrativo. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai presenti che si sono attivati con il defibrillatore e hanno avvertito il 118 che ha inviato un'ambulanza della Misericordia. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia che ha compiuto un sopralluogo. Il sostituto procuratore di turno, Valentina Cosci, ha subito liberato la salma che è stata rimossa dalla Pubblica Assistenza.







