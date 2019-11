23.11.2019 h 15:38 commenti

Stretta sui controlli antidroga, tre arresti e una denuncia in due giorni

I carabinieri del comando provinciale di Prato sono riusciti a chiudere positivamente quattro operazioni distinte

Tre arresti e una denuncia per spaccio di droga nel giro di 48 ore. Non si allenta la stretta che recentemente i carabinieri di Prato hanno dato ai controlli sul territorio per arginare il fenomeno. In due giorni, in quattro interventi, distinti, gli uomini dell'Arma sono riusciti sequestrare droga e a consegnare alla giustizia i responsabili anche grazie alla collaborazione dei cittadini.

Il primo episodio risale a giovedì sera, 21 novembre, in via Roncioni. Un ventisettenne marocchino, clandestino, è stato sorpreso in flagranza a cedere una dose di cocaina a cinese 41enne. Il giorno seguente, in via Catani, all'ora di pranzo, una pattuglia del Radiomobile ha arrestato un marocchino 43enne, pregiudicato ed irregolare. E' stato trovato in possesso di due panetti di hashish del peso totale di 200 grammi. Aveva sette alias diversi. Per identificarlo è stato necessario ricorrere alle impronte.



Poco prima in via Ferrucci un 22enne nigeriano, tenuto sotto controllo perché già segnalato quale presunto spacciatore, è stato visto mentre nascondeva in una siepe quasi 10 grammi di eroina suddivisa in dosi, già contenuta all’interno di una lattina di birra vuota. E' stato denunciato a piede libero ma la radiografia a cui è stato sottoposto ha confermato l'ingerimento di altra droga. E' dunque ricoverato in ospedale in attesa degli ulteriori accertamenti.

Il terzo arresto è avvenuto ieri sera in via Curtatone da parte del Nucleo Investigativo di Prato. E' finito in manette un cinese di 35 anni, già arrestato a febbraio e da tempo era nel mirino degli investigatori. Per far perdere le sue tracce era solito muoversi in taxi. La perquisizione personale, poi estesa al suo domicilio, ha permesso di rinvenire 25 grammi di ketamina suddivisa in dosi, 7 pasticche di ecstasy e materiale per il confezionamento.