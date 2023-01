21.01.2023 h 14:00 commenti

Stretta sui controlli al polo scolastico di via Reggiana, in azione la polizia

Ieri quattro equipaggi, per un totale di dieci agenti, hanno controllato gli studenti in entrata e in uscita dalle scuole superiori della zona

Il polo scolastico di via Reggiana diventa sorvegliato speciali da parte della questura. Ieri la polizia ha effettuato una serie di controlli mirati all'entrata e all'uscita dagli istituti superiori della zona contro lo spaccio e il consumo di droga. Quattro gli equipaggi impegnati tra cui quelli del reparto Prevenzione Crimine Toscana per un totale di dieci operatori. Complessivamente sono state identificate 40 persone e controllati 18 veicoli. Non è emerso niente di anomalo o illegale. Attività come questa – fa sapere la questura- proseguiranno con le stesse modalità anche nelle prossime settimane.



Edizioni locali collegate: Prato

