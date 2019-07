25.07.2019 h 17:45 commenti

Stretta, poi rientrata, sui tavolini in strada in via Santa Trinita. Spada: "Si penalizza chi lavora". Squittieri: "Trovato il compromesso"

La comunicazione ai ristoratori degli uffici tecnici ha sollevato un polverone prima dell'intervento dell'assessore che ha in parte rimangiato la decisione e "salvato" i dehors. L'ex candidato sindaco: "Si pedonalizzi in estate tutta la strada"

E' durato appena una giornata lo stop ai tavolini all'aperto su via Santa Trinita per i locali Osteria su Santa Trinita e l'Orto di Nenè, ma è stato sufficiente per alzare un bel polverone, con tanto di intervento polemico da parte del centrodestra, per bocca di Daniele Spada, capogruppo dell'omonima lista. Alla fine, però, la questione è stata presa in mano dall'assessore allo Sviluppo economico Benedetta Squittieri che ha trovato la soluzione di compromesso rispetto a quanto deciso dai tecnici del Comune.



La questione è deflagrata nella giornata di ieri 24 luglio quando ai titolari dei due locali è stata comunicata la decisione presa dagli uffici del Comune: per motivi di viabilità i dehors potranno stare solo sul lato del locale e non più anche di fronte, come accadeva da tre anni.

Vladimiro Gori, titolare dell'Osteria, si è detto pronto a dare battaglia: "Mi dicono - spiega - che posso tenere i tavolini solo di fronte ai due sporti e non più, come facciamo da tre anni, sul lato opposto. Per me significa passare da venti tavolini a cinque. E siccome in estate tutto il locale è fuori, vuol dire smettere di lavorare. Quest'anno, poi, ho assunto una persona proprio per la stagione, in vista del lavoro all'esterno. Non capisco cosa sia cambiato da tre anni fa ad oggi: si parla di problemi di viabilità ma le cose sono sempre le stesse del 2017 e dell'inizio di questa estate. Mi sembra che si voglia fare un salto all'indietro nel tempo. Se vogliono che i locali non aprano in centro, basta dirlo".

Il primo a prendere le difese dei ristoratori è stato Daniele Spada, capogruppo dell'omonima lista, che ha presentato un question time urgente all'assessore allo Sviluppo economico Benedetta Squittieri.

Lo scorso anno il tratto di via Santa Trinita fu invece pedonalizzato per il periodo estivo ed è quanto chiede Daniele Spada nella sua interrogazione consiliare, dove attacca la politica del Comune: "Non capisco quale sia l'intenzione di questa nuova amministrazione - dice -: quella di favorire il lavoro e lo sviluppo dei locali in centro storico oppure, come sembra da questi provvedimenti, quello di mettere un freno a tali attività? Tra l'altro la contestazione giunge solo adesso, a stagione ben inoltrata con impegni presi, da parte degli esercenti, verso il personale ed investimenti fatti. Sarebbe molto più proficuo a mio avviso, anziché limitare lo spazio per i locali, provvedere alla pedonalizzazione nei mesi estivi anche in via Santa Trinità, così come avvenuto lo scorso anno, e impiegare le forze della polizia municipale nel pattugliamento serale e notturno delle strade del centro, a tutela del rispetto della quiete dei residenti e dei locali che operano nel rispetto delle regole".

A metà pomeriggio l'intervento dell'assessore Benedetta Squittieri, colta in contropiede dalla decisione assunta dai tecnici e non comunicata alla giunta: "I locali potranno tenere i tavolini anche sul lato opposto - spiega -, occupando però solo il marciapiede e lasciando libera la sede stradale. Abbiamo già parlato con gli interessati, che hanno accettato questa soluzione che va incontro alle loro legittime esigenze e, al tempo stesso, garantisce la sicurezza della viabilità".

Sulla questione, prima del passo indietro del Comune, era intervenuto anche Renzo Bellandi, presidente Fiepet Confesercenti Prato: "Non riteniamo giusto che il Comune prima rilasci una autorizzazione e poi la revochi senza che nel frattempo siano sopraggiunti fatti straordinari - dice -. Chiediamo un incontro che rimetta ordine ad una interpretazione la più condivisa possibile dei criteri e delle norme che riguardano l’uso del suolo pubblico da parte dei bar e ristoranti del centro storico, compreso lo sviluppo ulteriore ed allargamento delle aree pedonali. I bar e ristoranti hanno rappresentato una novità vera ed importante, forse se non l’unica sicuramente la più significativa, nel nostro centro storico e per questo chiediamo che si possa lavorare, certo nel rispetto delle norme ma anche con la certezza del diritto e con la tranquillità necessaria”.