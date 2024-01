26.01.2024 h 13:45 commenti

Stretta della questura contro la prostituzione, controlli nelle zone a rischio

Ieri sera sono state identificate 15 donne tra la zona della Stazione Centrale e piazza Mercatale in un'operazione straordinaria di controllo che sarà ripetuta anche nelle prossime settimane

Controlli antiprostituzione ieri sera, 25 gennaio, nelle zone più critiche di Prato su questo fronte. Le pattuglie della questura e quelle del reparto Prevenzione Crimine di Firenze, hanno passato in rassegna l’area urbana attorno alla Stazione Centrale, piazza Mercatale e dintorni. Sono state identificate 15 donne di cui 6 cinesi e una georgiana, con pregiudizi di polizia, accompagnate in ufficio per le procedure di controllo dei loro nominativi in banca dati interforze. Per due, in quanto irregolari sul territorio nazionale, è scattata la denuncia in stato di libertà e la procedura di espulsione dal territorio nazionale. La georgiana è stata denunciata in stato di libertà per il reato di ricettazione in quanto trovata in possesso di una carta d’identità appartenente ad un uomo che ne aveva denunciato lo smarrimento, unitamente ad altri documenti personali, lo scorso settembre nel comune di Sesto Fiorentino. La questura fa sapere che tale attività sarà intensificata anche nelle prossime settimane “al fine di contrastare situazioni di illegalità e degrado nei luoghi interessati dal fenomeno”.



