Imprenditore pratese si aggiudica la maglia di Ronaldo per 1.600 euro. I fondi andranno alle famiglie più bisognose

L'asta benefica si è svolta stasera in diretta sulla pagina Facebook di Stremao, il gruppo che si occupa di aiutare i cittadini più bisognosi

La maglia autografata di Cristiano Ronaldo messa all'asta dal gruppo Fb Stremao, va a un imprenditore pratese per la cifra record di 1.600 euro. Si tratta di Francesco D'Antini, presidente di Nwg Energia. L'asta benefica si è tenuta questa sera, 8 novembre, tra le 21.30 e le 23, ma già in questi giorni erano pervenute numerose offerte fino ad arrivare alla vigilia dell'asta con un importo base di 1.400 euro. In un'ora e mezza si sono alternati una trentina di rilanci fino ad arrivare ai 1600 euro dell'imprenditore D'Antini che ha sicuramente dimostrato di essere un tifoso sfegatato del grande campione juventino, ma anche una persona molto generosa. Il ricavato sarà utilizzato per i vari progetti di solidarietà che quotidianamente il gruppo porta avanti per le persone più bisognose come l'acquisto di generi alimentari e di vestiti. La maglia autografata di Cristiano Ronaldo è arrivata a Prato grazie all'interessamento del dottor Federico Nannicini e alla sensibilità dimostrata dal responsabile del direttore sanitario della Juventus Claudio Rigo. Per Natale arriverà un altro prezioso dono, la maglia autografata del campione di ciclismo Vincenzo Nibali. Anche in questo caso sarà data un'asta. Il ricavato aiuterà le famiglie meno abbienti a trascorrere le festività natalizie in modo dignitoso.

