24.08.2023

Stremao organizza una serata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

L'appuntamento è per il 12 settembre all'Uliveta di Bagnolo. Previsto anche l'intervento delle operatrici de La Nara e un apericena per raccogliere fondi destinati alle donne maltrattate che si rivolgono al Centro antiviolenza

Una serata di riflessione e di condivisione per dire basta ai femminicidi. L'associazione Stremao per il 12 settembre, nello spazio l'Uliveta a Bagnolo, organizza l'evento "La panchina Rossa" con un programma variegato che spazia dalla testimoninza degli operatori del Centro antiviolenza La Nara che ogni giorno sono in prima linea per difendere e proteggere le donne, a momenti più leggeri con spettacoli di cabaret. .

"L'idea - spiegano gli organizzatori - è nata in seguito ai numerosi femminicidi che in questi giorni si sono verificati a livello nazionale. Come associazione siamo più propensi al fare dato che le famiglie bisognose che si rivolgono a noi sono in costante aumento, ma ora è venuto il momento di offrire anche spunti di riflessioni su una piaga che sta assumendo proporzioni smisurate. E' sempre un modo per tendere la mano verso chi ha bisogno". L'evento inizia alle 21. E' previsto anche un apericena il cui ricavato sarà destinato ai bisogni di prima necessità delle donne vittime di violenza.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

