Stremao lancia l'iniziativa dell'olio sospeso per aiutare le famiglie in difficoltà

Nei frantoi che aderiscono alla raccolta verrà lasciata una cassetta con alcune bottiglie vuote che potranno essere riempite da chi porta le olive a frangere

Una bottiglia di olio sospesa per le famiglie aiutate dall'associazione Stremao. La nuova raccolta è rivolta ai frantoi e a chi, in questi giorni, porta le olive a frangere. “Con il caro bolletta – spiega Mauro De Angelis presidente dell'associazione – molte famiglie sono in difficoltà anche ad acquistare i beni di prima necessità e, così, è nata questa idea, l'olio è un alimento duttile può servire per condire la pasta, ma anche per mangiarlo con il pane”.

Come per tutte le iniziative di “sospeso” è una raccolta libera, per cui nei frantoi che aderiranno Stremao lascerà una cassetta con alcune bottiglie che potranno essere riempite.

“Ho avuto questa idea – continua De Angelis – dopo che una mamma venuta da noi per chiederci aiuto ha raccontato che la sera prima il figlio ha chiesto se per cena ci fosse sempre la pasta con l'olio e lei invece ha risposto: questa sera solo pasta. Questo è indice di come ci siano famiglie disperate”.







