Stremao diventa Babbo Natale per le famiglie in difficoltà, torna la letterina sospesa

Non solo un regalo per i più piccoli, ma anche per i grandi con corsi di formazione per diventare Dj e barman. Nel negozio di largo Carducci vendita al kg di abbigliamento, il ricavato per finanziare le attività dell'associazione

Doppio regalo di Natale da Stremao, l'associazione di volontariato che da anni aiuta le famiglie in difficoltà economica. Per i bambini torna l'iniziativa “La lettera a Babbo Natale”, mentre per chi non ha un lavoro e vuole diventare dj o barman saranno organizzati dei mini corsi, tenuti da personale esperto, in modo da formare persone che la prossima estate, con la riapertura dello spazio l'Uliveta, avranno l'opportunità di un impiego stagionale.

“Da anni gestiamo lo spazio all'aperto per raccogliere fondi destinati alla nostra attività - spiega il presidente Mauro De Angelis- e siamo aiutati da barman e dj professionisti che si sono messi a disposizione per fare formazione. La prossima estate chi avrà partecipato al corso avrà anche la possibilità di lavorare per qualche ora all'Uliveta. Il percorso formativo si terrà nella nostra sede che per l'occasione è stata rimessa a nuovo grazie anche al contributo di imprese come Bonini e Sabatini che ci hanno rifatto gratuitamente il bagno”.

Nella “casa” di Stremao ci sono anche altre novità che partiranno a primavera come il teatro e una sala polivalente per convegni e attività scolastiche. L'affitto sarà utilizzato per acquistare i pacchi spesa destinati alle famiglie bisognose.

“Intanto però ,– continua De Angelis – stiamo pensando al Natale dei più piccoli con un'iniziativa lanciata lo scorso anno. Le famiglie che non possono comprare i regali per i figli inoltrano a noi la letterina e il 17 dicembre i regali verranno consegnati”.

Ovviamente servono risorse per farlo e così De Angelis si è inventato la vendita al chilo di vestiti. “In largo Carducci davanti al nostro negozio abbiamo allestito uno spazio dove poter venire a comprare: c'è una bilancia e ciascuno sceglie quello che vuole, ogni kg di abiti costa 25 euro.“

