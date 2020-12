19.12.2020 h 19:02 commenti

Stremao consegna giochi e panettoni: "Abbiamo esaudito i desideri di oltre 400 bimbi"

Le consegne insieme a un panettone e la spesa a tutte le famiglie che si trovano in difficoltà economica. i bambini hanno scritto la lettera e i volontari sono riusciti a trovare giochi nuovi per tutti

Un “esercito” di una quindicina di babbi Natale questa mattina ha consegnato giocattoli e panettoni alle famiglie che si trovano in difficoltà economica. I volontari dell’associazione Stemao, hanno regalato 430 giochi nuovi, molti sono proprio quelli che i bambini hanno richiesto scrivendo la tradizionale lettera, mentre ai genitori è stato consegnato un panettone. “Noi abbiamo fatto un regalo, ma sono in tanti i pratesi che hanno regalato a noi giochi e donazioni – spiega Mauro De Angelis presidente dell’Associazione Stremao – abbiamo assisto 1.700 famiglie, ma ricevuto anche 15 mila euro da spendere in buoni spesa”.

Un’attività che è durata per tutto l’anno e che proseguirà anche per il 2021. “L’impegno del 2020 – continua il presidente – è stato quello di aiutare le famiglie colpite dalla pandemia, anche per Natale abbiamo consegnato tante spese, alcune anche a famiglie in quarantena”.



