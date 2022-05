11.05.2022 h 11:09 commenti

Street Food, birre artigianali, musica e maxischermo per la finale di Coppa: riparte "Prato a tutta birra"

Stasera si apre l'edizione del decennale dopo i due anni di stop per la pandemia. La formula vincente non cambia. Sul palco, direttamente da XFactor i “Bengala Fire” e i “Manitoba” per il primo dei concerti gratuiti

E' tutto pronto in piazza del Mercato Nuovo per il via all'edizione del decennale di “Prato a tutta birra”, ormai storica manifestazione della primavera pratese che torna dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia. Immutata la formula con il mix di stand gastronomici, birra di qualità, concerti e musica a ingresso libero e tanto altro all'insegna del divertimento e dello stare insieme.Stasera mercoledì 11 maggio, quindi, il via alla kermesse con la novità del maxischermo per chi vuole seguire in compagnia la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus.Gli stand gastronomici offriranno specialità tipiche dei vari territori (grigliate, ravioli della vallata, panini hamburger, fritto misto e molto altro), tante le varietà di birra da degustare, con i birrifici artigianali I Due Mastri, Castello e Krombacher dove poter gustare birre bionde, rosse e nere di qualità assoluta. Ma anche giochi gonfiabili per i bambini e un mercatino artigianale per le famiglie. Insomma, non mancheranno le occasioni di svago e divertimento.Ad aprire la serie dei concerti gratuiti, organizzati con la direzione artistica di Alessandro Rubino, saranno stasera due gruppi in arrivo direttamente da XFactor dove si sono fatti conoscere al grande pubblico. A partire dalle 21.30, sul palco saliranno i “Bengala Fire” e i “Manitoba”, insieme in piazza del Mercato. Il programma musicale prosegue domani giovedì 12 maggio con Bobo Rondelli, accompagnato dai “Surealistas”. Venerdì 13 maggio altro graditissimo ritorno in città, quello dei “Modena City Ramblers”, che si esibiranno sul palco di piazza del Mercato Nuovo dopo il successo fatto registrare nell’edizione del 2018. Sabato 14 maggio spazio ai “Ministri”, in apertura i “Cara Calma”. Mentre domenica 15 maggio, a chiudere la manifestazione sarà il concerto dei “Little Pieces of Marmelade”, anche loro ptovenienti da X Factor. In apertura di serata si esibirà la Blues'N' Roll Band band pratese.L’evento è patrocinato dal Comune e sostiene la campagna per il bere responsabile della polizia municipale, con lo slogan “Non perderti in un bicchier d’alcol”.Per info visitare la pagina Facebook Pratoatuttabirra, oppure contattare il 331-441774.