17.08.2023 h 11:57 commenti

Strappa il telefonino dalle mani di un'automobilista ferma ai lati della strada

E' successo ieri mattina e la polizia nel giro di poco è riuscita a recuperare il cellulare e bloccare il ladro: si era nascosto in uno stabile abbandonato in via della Misericordia

Si è vista strappare dalle mani il telefonino mentre era ferma in auto in via Orti del Pero. E' successo ieri mattina, 16 agosto, intorno alle 10. La vittima, una donna, ha subito dato l'allarme e nel giro di poco la polizia è riuscita a recuperare il telefonino e a bloccare il ladro, un 35enne nigeriano, regolare in Italia ma con precedenti per reati contro il patrimonio. Lo straniero, come poi appurato, era anche colpito dal divieto di ritorno a Prato emesso dal questore.

Decisivo è stato l'intuito dei poliziotti della Volante che, una volta raccolta la denuncia della donna, si sono subito recati in uno stabile di via della Misericordia, diventato rifugio per sbandati e senzatetto. L'intuizione è stata giusta visto che il telefonino della donna era all'interno della casa. Nascosto dietro un armadio, invece, c'era il 35enne che è stato riconosciuto dalla vittima come l'uomo che le aveva rubato il cellulare. Portato in Questura, lo straniero è stato così denunciato per il reato di furto.