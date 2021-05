17.05.2021 h 11:15 commenti

Stranieri e non conoscenza dell'italiano, sentenza bis della Cassazione: "Dopo tanti anni in Italia non è accettabile come scusa"

Prima il giudice delle esecuzioni del tribunale di Prato e poi i giudici della Suprema corte hanno respinto la giustificazione della non conoscenza della lingua italiana: l'uomo vive qui da una decina d'anni

Il vento pare proprio cambiato per quegli stranieri che, per evitare condanne definitive ed esecuzioni della pena, si nascondono dietro la più classica, e fino a ora efficace scusa di non conoscere l'italiano. Dopo l'imprenditore cinese, in Italia dal 1990, a cui non è stata riconosciuta la validità della giustificazione al fine di sospendere l'esecuzione della condanna passata in giudicato ( leggi ), la Cassazione ha preso la stessa decisione per un altro cinese, da dieci anni presente sul territorio nazionale, adottando dunque lo stesso principio: difficile credere che dopo tutto questo tempo trascorso in Italia, una persona ancora non comprenda la lingua.Il cinese in questione è un quarantacinquenne, finito dietro le sbarre nel 2016; una volta scarcerato, l'uomo ha fornito alla polizia giudiziaria un indirizzo – via Pistoiese 10, Pistoia – presso il quale ricevere comunicazioni o essere cercato. Peccato però che quell'indirizzo sia risultato fasullo e abbia portato ad un decreto di irreperibilità.L'indicazione di un indirizzo fittizio ha spinto prima il giudice delle esecuzioni del tribunale di Prato e successivamente la Cassazione a respingere ogni motivazione utile a sospendere l'esecutività (dieci mesi di reclusione). Il difensore dell'uomo ha rappresentato due motivi alla base della richiesta: il primo, relativamente alla incompletezza delle ricerche sul territorio che poi hanno fatto scattare la dichiarazione di irreperibilità; il secondo, il mancato rispetto dell'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore di chi non comprende la lingua italiana. Nessun dubbio per la Cassazione: “non è ragionevole ipotizzare che non conosca la lingua italiana chi vive qui da un decennio, soprattutto se la sentenza di condanna pronunciata in primo grado è stata impugnata sia in secondo che in terzo grado”.La scusa del cinese, dunque, è stata definitivamente bocciata e ora dovrà pagare anche le spese processuali.