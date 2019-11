20.11.2019 h 16:10 commenti

Strage di patenti con il telelaser sull'Asse delle industrie. E presto tre nuovi T-red ai semafori

La Municipale potenzia i controlli contro gli eccessi di velocità utilizzando il dispositivo mobile. Entro il mese dovrebbe essere attivato il rilevamento al semaforo tra via Ferrucci e via Valentini e quello alla corsia preferenziale della questura

Via Aldo Moro come una pista da Formula Uno. O almeno è considerata tale dai dieci automobilisti che lunedì 18 novembre sono stati pizzicati dal telelaser della polizia municipale di Prato impegnata in un controllo nella zona del Macrolotto Due. La velocità registrata dal dispositivo era talmente fuori dai limiti da far scattare l'immediato ritiro della patente per i dieci automobilisti dal piede pesante. Una strage di punti e patenti che fa da monito per tutti gli altri utenti della strada. Anche perchè la Municipale ha intenzione di intensificare questo tipo di controlli su tutto il territorio di competenza utilizzando il telelaser.

D'altronde, dopo lo spegnimento degli autovelox lungo la Declassata e la Tangenziale legato a una sentenza giudiziaria, le postazioni fisse di rilevamento della velocità presenti in città sono ormai pochissime: quella in via Roma tra Castelnuovo e le Fontanelle e quella lungo la sr 325 all'ingresso del tunnel della Madonna della Tosse. C'è bisogno quindi di riaccendere i riflettori sull'argomento per evitare che gli automobilisti pestino il pedale dell'acceleratore "a cuor leggero".

Tra l'altro tra pochi giorni diventeranno operativi i nuovi utilizzi degli ex autovelox della Declassata. Primi fra tutti il rilevamento al semaforo tra via Ferrucci e via Valentini (è il dispositivo che si trovava tra Capezzana e via dei Trebbi) e quello della corsia preferenziale riservata alle forze dell'ordine alla questura (è un varco del centro inutilizzato). I test per la messa a punto sono già iniziati. Se tutto andrà bene una volta sistemata la segnaletica orizzontale e verticale, si potrà partire con le multe per chi rispettivamente "buca" il semaforo rosso o viola il divieto di passaggio sotto la questura per evitare la fila allo svincolo di viale Leonardo da Vinci. L'obiettivo temporale è iniziare entro la fine del mese. Ci vorrà invece qualche settimana in più per i T-red posizionati all'incrocio semaforico tra via Filzi, via Luti e via Marini e tra via del Campaccio e via dell'Alberaccio (sono gli ex autovelox del tratto di viale Leonardo da Vinci tra Pratilia e questura in entrambe le direzioni). L'idea è di partire con l'attivazione entro Natale. In arrivo anche l'uso in mobilità dell'autovelox posizionato sulla Declassata all'altezza di Obi. Il tempo di effettuare delle modifiche tecniche e potrà essere utilizzato dalla polizia municipale assieme al telelaser.

E.B.