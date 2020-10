12.10.2020 h 10:48 commenti

Strade urbane scambiate per autodromi: 15 patenti ritirate grazie al telelaser

Le pattuglie della polizia municipale hanno fatto i controlli in via XVI Aprile, via Unione Europea, via Aldo Moro e via Paronese. Gli automobilisti sanzionati avevano superato di oltre 40 km/h il limite di velocità

Quindici patenti ritirate ad altrettanti automobilisti che hanno superato di oltre 40 km/h i limiti di velocità sulle strade cittadine. E' questo il bilancio dei controlli con il telelaser fatti dalla polizia municipale nelle ultime due settimane su alcune delle strade di scorrimento cittadino: via XVI Aprile, via Unione Europea, via Aldo Moro e via Paronese. Si tratta di arterie dove spesso gli automobilisti tendono a pigiare un po' troppo sull'acceleratore con i rischi che è facile immaginare. I quindici incappati nella rete della Municipale e che si sono visti ritirare la patente, avevano superato di ben 40 Km/h il limite, in un caso la velocità registrata è stata di 121 km/h. I controlli proseguiranno con cadenza periodica.

