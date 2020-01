09.01.2020 h 16:46 commenti

Strade sicure, la Municipale sequestra due auto, una carta conducente professionale e ritira tre patenti

I controlli eseguiti nei giorni scorsi dal reparto motociclistico hanno interessato auto, veicoli a due ruote e mezzi di trasporto pesanti. Multe per oltre 5 mila euro

Numerosi veicoli controllati, sequestrate due auto e una carta conducente professionale, tre patenti ritirate e sanzioni per un totale di circa 5 mila euro.

I controlli eseguiti nei giorni scorsi dal reparto motociclistico della polizia municipale, hanno interessato auto, veicoli a due ruote e mezzi di trasporto pesanti.

Nel corso del controllo di questi ultimi, gli agenti hanno individuato un autotrasportatore italiano che utilizzava nel cronotachigrafo digitale del proprio autoarticolato la carta conducente di un altro autotrasportatore. L’escamotage, probabilmente, serviva per alterare i periodi di guida consentiti a scapito di quelli di riposo.

L'uomo è stato sanzionato e la sua patente ritirata, mentre la carta conducente dell'altro autotrasportatore è stata inviata alla Camera di Commercio competente per territorio.

Sono state poi sequestrate due auto e un motociclo sprovvisti di assicurazione e ritirata la patente ad un automobilista cinese neopatentato che guidava un’auto di grossa cilindrata senza averne i requisiti.



