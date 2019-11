27.11.2019 h 18:31 commenti

Strade e sottopassi allagati, disagi per la circolazione sulle strade

I problemi maggiori in viale dell'Unione Europea e in tangenziale all'altezza dell'ospedale. Cresce il livello dei corsi d'acqua

Qualche problema alla viabilità provocato dal forte acquazzone che nel pomeriggio di oggi, 27 novembre, si è abbattuto su Prato. Sono in corso sopralluoghi della protezione civile in varie zone della città, soprattutto per lo stato delle strade che possono presentare acqua sull'asfalto.

I problemi maggiori, verso le 16.30, quando è stato chiuso al transito in direzione nord-sud il sottopasso di Viale Nam Dinh all'altezza della svincolo con la Via Suor Niccolina (sottopasso "ospedale"), a causa dell'acqua sulla carreggiata. La circolazione è stata poi riaperta circa un'ora dopo. Gli operai di Consiag Servizi Comuni sono invece intervenuti in viale dell'Unione Europea per presenza di acqua sulla sede stradale e nel sottopasso della linea ferroviaria Firenze-Pistoia.

Presenza di acqua sulla sede stradale anche nel viale Leonardo da Vinci nel tratto tra il ponte di San Giusto e la rotonda con la tangenziale nella direzione Firenze - Pistoia. Uno dei parcheggi di Viale Galilei (vicino al campo sportivo del Santa Lucia) si è allagato a causa delle caditoie intasate dalle foglie. Intervento anche in via di Cantagallo (poco prima di Figline) e in via Corridoni.

A causa delle precipitazioni concentrate che si sono registrate fra le 16 e le 18.15, anche i livelli dei corsi d'acqua hanno fatto registrare un incremento significativo dei livelli. Verso le 18 l'Ombrone ha già superato il primo livello di guardia nella stazione idrometrica di "Ponte alle Vanne" a Prato (+ 21 cm). Anche alla stazione di "Ponte all'Asse" il livello è in deciso aumento anche se si mantiene sotto il primo livello di guardia. Anche il Bisenzio continua a salire, e ha già raggiunto lo 0 idrometrico. Visto il repentino innalzamento dei livelli dei fiumi, previsto anche per le prossime ore, le piste ciclabili sono state chiuse.